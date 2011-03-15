Україна і Туреччина підписали Меморандум про спільне вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря

Минулого тижня в м. Анкара (Туреччина), в рамках третього засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики, було підписано Меморандум про спільне вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що на переговорах українську делегацію представляв заступник міністра палива та енергетики України Ігор КІРЮШИН, турецьку - заступник міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Сефа Садик АЙТЕКІН.

Під час засідання сторони обговорили низку питань щодо розвитку плідної двосторонньої співпраці в енергетичній сфері й висловили побажання щодо подальшого розширення такої співпраці.

Зокрема, сторони вирішили заохочувати співпрацю між приватними та національними компаніями Туреччини й України в трубопровідних проектах, морській та сухопутній розвідці й видобутку вуглеводнів.

У рамках засідання відбулося підписання меморандуму між НАК «Нафтогаз України» і Турецькою нафтовою компанією, метою якого є встановлення довгострокових партнерських відносин і здійснення взаємовигідної співпраці з організації вивчення вуглеводневих ресурсів Чорного моря, а також подальшого розвитку цього напрямку співпраці.

Під час засідання сторони також погодилися співпрацювати на технічному рівні для визначення можливостей співпраці у галузі відновлюваних джерел енергії, зокрема гідроенергії. Сторони заявили, що готові до співпраці у сфері модернізації гідроелектростанцій обмінялися думками про перспективи об`єднання енергосистем.

Крім того, сторони погодилися співпрацювати на технічному рівні для сприяння передачі ноу-хау й технологій у різних сферах вугільного сектора.

Наступне, четверте, засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики пройде в Києві, його дату буде узгоджено пізніше.