Нафтотрейдери закликають уряд відмовитися від звинувачень і відновити діалог

Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» закликає уряд України відмовитися від адміністративного регулювання, необґрунтованих звинувачень учасників ринку в спекуляціях і соціальній безвідповідальності, і перейти до пошуку виходу з ситуації, що склалася, шляхом відновлення діалогу.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, текст якого передано агентству УНІАН.

При цьому у повідомленні наголошується, що інакше ситуація на паливному ринку може розвиватися непередбачувано.

Нафтотрейдери нагадують, що протягом січня-лютого п.р. власники АЗС виконали взяті на себе перед урядом зобов`язання зі стримування цін на нафтопродукти. Зокрема, згідно з рішенням експертно-аналітичної групи від 28 січня під головуванням Андрія КЛЮЄВА, з 1 до 23 лютого ціна на А-95 в основних мережах не перевищила 9 грн./літр. Хоча за цей період відпускні ціни на українських НПЗ зросли у повній відповідності з динамікою цін на нафту.

«За попередніми оцінками, збитки членів нашої асоціації, що володіють 1 423 АЗС, в січні-лютому п.р. становили близько 150 млн. грн. і продовжують збільшуватися через випередження темпів зростання оптових цін порівняно з роздрібними. Заяви деяких урядовців про надприбутки АЗС сьогодні нами сприймаються не інакше, як знущання і груба дезінформація», – відзначено у повідомленні.

Водночас в асоціації заявляють, що занепокоєні зростанням цін на нафтопродукти. «Учасникам роздрібного ринку високі ціни на паливо також невигідні, як і споживачам, оскільки обсяги продажу – основа бізнесу АЗС – зменшуються, а відповідно знижується і рентабельність роботи АЗС», – відзначив президент асоціації Леонід КОСЯНЧУК.

Асоціація операторів ринку нафтопродуктів звертає увагу на те, що проблеми високих цін на паливо сьогодні охопили як європейські країни, так і американський континент, де бензин і ДП подорожчали до рекордних рівнів 2008 р.

«Об`єднання змушене констатувати об`єктивний характер підвищення цін і неминучість подальшого подорожчання нафтопродуктів до 10,00-10,20 грн./літр на бензин А-95 і до 9,30-9,50 грн./літр - на ДП», – наголошується у повідомленні.

Крім того, асоціація заявляє, що ніяк не сприятиме розв’язанню ситуації ескалація напруженості між органами влади і компаніями - постачальниками нафтопродуктів. «Є відчуття, що у когось є надії на зміну ситуації за допомогою фінансових санкцій і штрафів з боку АМК. Проте очевидно, що вищезазначену проблему високих цін на нафту у світі це жодним чином не розв’язує. У жодній країні Європи і США ми сьогодні не бачимо таких шляхів боротьби з високими цінами, як тиск на операторів ринку», – наголошується в повідомленні.

Асоціація заявляє, що щоб уникнути негативних соціально-економічних наслідків у країні, потрібно припинити безперспективну багаторічну практику пошуку винних і «демонізації» операторів роздрібної торгівлі нафтопродуктами, розпочавши розробку короткострокових і довгострокових програм подолання негативного впливу високих паливних цін на планеті.

Водночас асоціація вітає рішення Міненерговугілля відмовитися від ідеї введення мита на імпорт нафтопродуктів. Очевидно, що міністерство погодилося з висновками асоціації, урядових фахівців і галузевих експертів про те, що головним результатом цього кроку буде підвищення цін для споживачів. У зв`язку з цим, навіть при зміні цінової ситуації на ринку, такий захід ніколи не буде ефективним, оскільки збільшить паливні витрати громадян.

«Серед першочергових заходів у нинішній ситуації має стати хоча б тимчасове зниження податків на нафтопродукти. Це єдиний дієвий метод, який сьогодні розглядають уряди країн Європи для боротьби з високими цінами на пальне», – зазначається у повідомленні.