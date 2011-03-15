Міненерговугілля: введення мит на імпорт в умовах зростання цін на нафту є недоцільним

Міністерство енергетики і вугільної промисловості вважає недоцільним введення мит на імпорт нафтопродуктів в Україну в умовах зростання цін на нафту на світових ринках.

Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО 13 березня в ефірі телекомпанії «5 канал».

«Сьогодні не час вводити мита, тому що унаслідок кризи в Північній Африці ми й так маємо напружену ситуацію. Тому це питання сьогодні на порядку денному не стоїть, а воно використовується саме певними власниками мереж, щоб відвернути увагу суспільства», – сказав міністр.

Разом із тим Ю.БОЙКО заявив, що вітчизняні нафтопереробні заводи спроможні забезпечити країну власним пальним, проте сьогодні вони завантажені на 30% через збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів.

«Протекціоністська політика по відношенню до імпортерів призвела до збільшення імпортованого бензину. Наше завдання - забезпечити їх (НПЗ) завантаження, але зробити так, щоб наші споживачі не відчули. Що, власне кажучи, ми і зробимо, тільки-но заспокоїться цінова політика і криза ринку нафтопродуктів», – заявив Ю.БОЙКО.

«Держава продовжуватиме дуже жорстко втручатися в цінову ситуацію на нафтовому ринку... Немає випадків у світі, коли держава не контролює такі чутливі ринки», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 24 січня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування стосовно збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.