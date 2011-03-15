Рівень радіації на "Фукусімі" зменшився у 20 разів - уряд Японії

Генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано заявив у вівторок на прес-конференції, що радіаційний фон на вході в аварійну АЕС "Фукусіма-1" у другій половині дня зменшився більш ніж у 20 разів, передають РІА-новині з посиланням на агентство Кіодо.

Як повідомив генсек японського уряду, за даними на 9 ранку вівторка за місцевим часом (03.00 мск), радіаційний фон склав 11930 мікрозивертів на годину. О 15.30 за місцевим часом (09.30 мск), радіація складала 596,4 мікрозивертів. Доза опромінення у 1-2 зиверт (1-2 мільйони мікрозиверт) на годину викликає симптоми променевої хвороби. Природний радіаційний фон складає від 0,05 до 0,2 мікрозиверт на годині Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" (префектура Міягі) був введений режим надзвичайної ситуації.

Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Рівень радіаційного фону в районі станції і на території префектур Фукусіма та Ібаракі значно підвищився, що змусило владу почати евакуацію людей із зони радіусом 20 кілометрів. У столиці Японії Токіо у вівторок було зафіксовано наявність в атмосфері радіоактивного йоду і цезію у безпечних для здоров'я населення концентраціях. Землетрус магнітудою 9,0 стався у Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки понад десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометри на північний схід від Токіо, його центр залягав на глибині 24 кілометри. Незабаром у тому ж районі сталося ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0.