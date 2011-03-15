Парламенту пропонують денонсувати угоду про добудову двох ядерних реакторів в Україні

Народний депутат, лідер партії "За Україну!" В'ячеслав КИРИЛЕНКО зареєстрував у парламенті проект закону "Про денонсацію Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Російської Федерації про співпрацю у будівництві енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "За Україну"!

Як сказано у пояснювальній записці до проекту закону, аварії, що сталися на декількох атомних електростанціях Японії після землетрусу 11 березня 2011 року, і викликані цими аваріями тяжкі наслідки для енергетики і екології Японії, стали ще одним доказом небезпеки, яку несуть атомні електростанції.

За словами автора законопроекту, Україна, яка у квітні 2011 року відзначає 25-у річницю Чорнобильської катастрофи, вповні випробувала трагічні наслідки екстенсивного розвитку ядерної енергетики. Українські експерти з питань енергетики і екології упродовж тривалого часу наголошують на недоцільності будівництва в Україні нових ядерних ректорів. З точки зору економіки, енергетичної і екологічної безпеки, набагато ефективніше кошти, які витрачають на будівництво нових ядерних реакторів, витрачати на підвищення енергоефективності української економіки, включаючи енергозбережні технології і розвиток поновлюваної енергетики, підкреслив В. КИРИЛЕНКО.

У документі також підкреслюють, що Угода між Кабінетом міністрів України і Урядом РФ про співпрацю у будівництві енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС є непрозорою і невигідною для України з точки зору її економічних інтересів і енергетичної безпеки. Угода не містить фінансових умов отримання кредиту на будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС, передбачаючи, водночас, необгрунтовані і надмірні зобов'язання української сторони. Ці зобов'язання передбачають закупівлю 100% ядерного палива виключно у Росії, створюють можливість для необгрунтованого завищення ціни цього палива і електричної енергії і токе інше, констатують у законопроекті.

Враховуючи вищевикладене, зазначено у пояснювальній записці, Угода між Кабінетом міністрів України і Урядом РФ про співпрацю у будівництві енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС має бути денонсована.