Каскад Дніпровських ГЕС готовий до прийому паводку – «Укргідроенерго»

Гідротехнічні споруди і устаткування каскаду Дніпровських ГЕС-ГАЕС готові до прийому повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив журналістам голова правління ВАТ "Укргідроенерго" Семен ПОТАШНИК.

"ГЕС каскаду вже практично сьогодні готові за своїм станом обладнання, за станом агрегатів і гребель для того, щоб працювати нормально в умовах паводку, який починається зараз і закінчиться у червні", - сказав він.

При цьому С. ПОТАШНИК зазначив, що цього року рівень повені очікується значно менший, ніж минулого, коли компанії довелося опрацьовувати рівень того ж Київського водосховища до "мертвої зони".

"Ми робитимемо усе для того, щоб усе (повінь) пройшло нормально" - підкреслив голова компанії.

Водночас, як зазначають у Міністерстві екології і природних ресурсів України з посиланням на прогнози Укргідрометцентру, у період повені в створі Києва очікується об'єм води нижче норми - близько 21,5 куб. км, тоді як норма складає 26,5 куб. км. Повінь очікується в період з третьої декади березня до третьої декади червня.

За прогнозами міністерства, максимуми повені на річці Прип'ять (на ділянці Мозир - Чорнобиль) припадуть на 12-20 квітня, на Десні (на ділянці Моровськ - Льотки) - на 5-15 травня, на Дніпрі (біля Києва) - на 20-30 квітня.

Об'єм бічного припливу в Кременчуцьке водосховище прогнозується на рівні 0,5-1 куб. км (за норми 1,4 куб. км), у Дніпродзержинське водосховище - 0,6-1,2 куб. км (норма 1,5 куб. км), у Дніпровське - 0,4-0,8 куб. км (норма 0,63 куб. км).