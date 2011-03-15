АМКУ відклав рішення стосовно подорожчання бензину

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відклав винесення рішення у справі про різке підвищення цін на нафтопродукти в грудні 2010 року – січні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив державний уповноважений АМКУ Микола БАРАШ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, таке рішення комітет ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, за його словами, рішення АМКУ було вже фактично готове, проте деякі компанії надали додаткові матеріали у даній справі, і комітет ухвалив рішення про перенесення остаточного рішення у даній справі.

Як відзначив М.БАРАШ, 4 січня Антимонопольний комітет порушив справу проти п`яти великих нафтотрейдерів: ТОВ “Континент Нафто Трейд” (WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell), ПП «ОККО-нафтопродукт» (ОККО), ПІІ «Лукойл Україна» (Лукойл) і СП ТОВ «Кершер» (ТНК).

Як з`ясував АМКУ, відповідачі без об`єктивно виправданих на те причин одночасно збільшували і встановлювали на однаковому рівні роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне на власних АЗС. Водночас це зумовило різке збільшення цін саме у грудні 2010-го – січні 2011 року.

За словами М.БАРАША, за цей період роздрібні ціни на бензин А-95 зросли на 60 коп. за літр – на 8% на місяць. При цьому він додав, що відповідачі не пов`язані один з одним, і у них має бути конкуренція, оскільки дані суб`єкти мають різних постачальників нафтопродуктів, у яких вони закупляють продукти за різними цінами.

Зокрема, відповідачі закупляли паливо за цінами, які відрізнялися на 124-144 дол. за тонну, і мали різні джерела поставок – як виготовлені в Україні, так і за кордоном. Істотно відрізнялася і кількість залишків палива, а існуючий їх об`єм давав відповідачам можливість безперебійно здійснювати реалізацію пального уроздріб на власних АЗС.

Також М.БАРАШ додав, що можлива сума штрафу для даних нафтотрейдерів може становити до 10% річної виручки компанії.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що Антимонопольний комітет сьогодні оголосить рішення у справі за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 року – на початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України.

4 січня цього року АМКУ розпочав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» заявив, що Антимонопольний комітет України може оштрафувати нафтотрейдерів на суму до 1 млрд. грн. за різке зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 року - на початку 2011 року.