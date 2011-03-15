АМКУ відклав винесення ухвали у справі про підвищення цін на нафтопродукти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відклав винесення ухвали у справі про різке підвищення цін на нафтопродукти у грудні 2010 року - січні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив державний уповноважений АМКУ Микола БАРАШ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, таке рішення комітет прийняв сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, за його словами, рішення АМКУ було вже фактично готове, проте деякі компанії надали додаткові матеріали у цій справі, і комітет прийняв рішення про перенесення остаточного рішення.

Як зазначив М.БАРАШ, 4 січня Антимонопольний комітет порушив справу проти п'яти великих нафтотрейдерів: ТОВ "Континент Нафто Трейд" (WOG), ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell), ПП "Окко-нафтопродукт" (ОККО), ПІІ "Лукойл Україна" (Лукойл) і СП ТОВ "Кершер" (ТНК).

Як з'ясував АМКУ, відповідачі без об'єктивно виправданих причин одночасно збільшували і встановлювали на однаковому рівні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на власних АЗС. У той же час це зумовило різке збільшення цін саме у грудні 2010-го - січні 2011 року.

За словами М.БАРАША, за цей період роздрібні ціни на бензин А-95 виросли на 60 коп. за літр - на 8% на місяць. При цьому він додав, що відповідачі не пов'язані один з одним і у них має бути конкуренція, оскільки ці суб'єкти мають різних постачальників нафтопродуктів, що їх вони закуповують за різними цінами.

Зокрема, відповідачі закуповували паливо за цінами, які відрізнялися на 124-144 дол. за тонну і мали різні джерела постачань, - як вироблені в Україні, так і за кордоном. Істотно відрізнялася і кількість залишків палива, а наявний їх об'єм давав відповідачам можливість безперебійно здійснювати реалізацію палива уроздріб на власних АЗС.

Також М.БАРАШ додав, що можлива сума штрафу для цих нафтотрейдерів може скласти до 10% від річного виторгу компанії.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що Антимонопольний комітет сьогодні оголосить рішення у справі за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 у кінці 2010 року - початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України.

4 січня цього року АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку щодо дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на паливо.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда в Україні" заявив, що Антимонопольний комітет України може оштрафувати нафтотрейдерів на суму до 1 млрд. грн. за різке зростання цін на бензини А-95 і А-92 у кінці 2010 року - початку 2011 року.