Кабмін не вживатиме жорстких заходів до продавців нафтопродуктів - Азаров

Єрусалим. Уряд не застосовуватиме жорстких заходів до продавців нафтопродуктів за встановлення ними цін, вищих від рекомендованих максимальних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам у Єрусалимі.

Він підкреслив, що уряд не обмежував ціну на бензин і дизельне паливо, а за узгодженням з виробниками і постачальниками нафтопродуктів встановив ціновий коридор для цін на бензин і дизельне паливо.

"У процесі переговорів був встановлений так званий коридор, у межах якого можуть змінюватися ціни на нафтопродукти. Якщо цей коридор добровільно встановлений, значить, він повинен виконуватися так само на добровільній основі. Тому ми не плануємо ніяких жорстких санкцій проти тих компаній, які не дотримуються цього цінового коридору", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд проводитиме "акуратну" політику щодо ринку нафтопродуктів. "Ми прекрасно знаємо, що поки наші заводи не запрацюють і ми не зможемо забезпечити перевищення пропозицій на ринку нафтопродуктів, ми повинні вести досить акуратну політику", - сказав прем`єр.

Разом з цим він зазначив, що по фактах завищення цін на нафтопродукти можуть проводити спеціальні розслідування, у результаті яких до тих, хто безпідставно підвищує ціни, можуть застосовуватися спеціальні санкції.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні ніяких передумов для виникнення дефіциту нафтопродуктів в Україні не існує. У держрезерві, за словами прем`єра, будуть накопичені достатні запаси нафтопродуктів. Він сказав, що створити необхідний запас енергоресурсів доручено Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Мінекономрозвитку і Держрезерву.

"Найближчим часом треба закласти і створити необхідний запас нафтопродуктів, який дозволив би нам переживати складні часи, які можуть бути на ринку нафтопродуктів", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що сьогодні в Ізраїлі бензин коштує майже у два рази дорожче, ніж в Україні. "А постачальники ж одні і ті самі, за великим рахунком", - підкреслив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості встановила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./літр, на дизельне паливо - 9 грн./літр.

Таке рішення було прийняте 11 березня на нараді групи, яка проводилася за дорученням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.