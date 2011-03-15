«Енергоатом» післязавтра проведе аварійні навчання на Хмельницькій АЕС

НАЕК "Енергоатом" у четвер, 17 березня, проведе планові навчання з ліквідації наслідків аварійної ситуації на базі Хмельницької АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, метою навчань є перевірка боєздатності підрозділів пожежної частини охороні АЕС, відпрацювання взаємодії оперативного персоналу ХАЕС і підрозділів пожежної охорони, відпрацювання дій рятувальників з гасіння електроустаткування, яке знаходиться під напругою.

Довідка УНІАН. На Хмельницькій АЕС експлуатують два реактори типу ВВЕР номінальною потужністю 1000 МВт. Перший енергоблок станції був введений в експлуатацію у 1987 році, другий - у 2004 році.

Україна планує до 2017 року добудувати на Хмельницькій АЕС ще 2 блоки типу ВВЕР-1000.