Рівень радіації на четвертому реакторі "Фукусіми" небезпечний для здоров'я – глава МЗС Японії

Рівень радіаційного фону після пожежі на четвертому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1" може загрожувати здоров`ю населення.

Про це міністр закордонних справ Японії Такзакі МАЦУМОТО заявив під час прес-конференції, яка пройшла після закінчення зустрічі глав МЗС "великої вісімки" у Парижі, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"На четвертому реакторі (АЕС "Фукусіма-1") була пожежа, радіаційний фон (у районі АЕС) може бути небезпечний для здоров`я людей", - сказав міністр.

"Щодо третього реактора, ми намагаємося охолодити його, і ми попросили населення, що знаходиться в районі 20 кілометрів від АЕС, евакуюватися, а тих, хто живе на відстані 30 кілометрів, не виходити з будинків. Ситуація, як і раніше, складна. Ми робимо все можливе, щоб розв`язати цю проблему", - додав Т.МАЦУМОТО.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометрів на північний схід від Токіо на глибині 24 кілометри. Невдовзі у тому самому районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0. За уточненими даними, число загиблих і зниклих безвісти при руйнівному землетрусі перевищило 10 тисяч осіб.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження було введено режим надзвичайної ситуації на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2", які розміщено у сильно потерпілій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі. Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Рівень радіаційного фону у районі станції і на території префектур Фукусіма і Ібаракі значно підвищився.