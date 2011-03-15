Країни Євросоюзу домовилися провести тестування своїх АЕС

Брюссель. Країни-члени ЄС, що використовують ядерну енергетику, домовилися провести додаткові випробування атомних електростанцій (АЕС) у світлі останніх подій в Японії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні в Брюсселі журналістам комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР після зустрічі з міністрами енергетики, представниками регуляторів ядерної енергетики та представниками компаній, що займаються ядерною енергетикою в країнах ЄС.

«Це була спільна згода. Велика частина країн була представлена, і ніхто не виступав проти пропозиції провести стрес-тест на європейському рівні для як можна більшої кількості АЕС», - сказав комісар.

Він зазначив, що вже наступного тижня відбудеться ще зустріч на високому рівні, завданням якої стане визначення загальних критеріїв для проведення додаткових тестувань європейських АЕС.

«Це переоцінка, якщо хочете, всіх потенційних ризиків: землетруси, цунамі, терористичні атаки...», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Комісар ЄС також зазначив, що оскільки безпека є спільним питанням, Євросоюз був би зацікавлений у тому, щоб подібні випробування були проведені й у сусідніх із ЄС країнах, а також у країнах-учасницях Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

«Ми хочемо запропонувати нашим партнерам приєднатися до цих випробувань, у тому числі й у питанні визначення критеріїв», - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, в Японії внаслідок землетрусу й цунамі 11 березня виникла складна ситуація на ряді АЕС і, перш за все, на АЕС «Фукусіма», де сталося декілька вибухів.