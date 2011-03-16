Випробування європейських АЕС можуть бути проведені до кінця року - комісар ЄС

Випробування європейських атомних електростанцій (АЕС) на безпеку можуть бути проведені вже у другій половині цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив, виступаючи на засіданні Комітету з питань енергетики Європарламенту, комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

«У першій половині року ми повинні визначити критерії, і у другій половині року стрес-тести мають бути проведені», - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Г.ЕТТІНГЕР провів зустріч із міністрами енергетики, представниками національних регуляторів у сфері ядерної енергетики, а також представниками компаній, що експлуатують АЕС.

За результатами зустрічі було ухвалене рішення провести випробування європейських АЕС на відповідність сучасним викликам безпеки.

Сьогодні 14 країн - членів ЄС використовують ядерну енергетику.