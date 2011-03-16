Венесуела вирішила припинити програму з розвитку ядерної енергетики

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявив, що в країні буде припинена програма розвитку ядерної енергетики - після аварії на японській АЕС "Фукусіма".

За словами У.ЧАВЕСА, події в Японії показали, що атомні електростанції являють велику загрозу для безпеки людей, оскільки проблем не змогла уникнути навіть така технологічно розвинена держава, повідомляє Радіо «Свобода».