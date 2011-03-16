Росія побудує АЕС у Білорусі

Росія та Білорусь уклали Міжурядову угоду про співробітництво в будівництві на території Білорусі атомної електростанції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій Держкорпорації «Росатом», свої підписи під документом вчора в Мінську поставили генеральний директор Держкорпорації «Росатом» Сергій КІРИЄНКО і міністр енергетики Білорусі Олександр ОЗЕРЕЦЬ.

Угода передбачає, що будівництво Білоруської АЕС здійснюватиметься під ключ російською стороною. Генеральним підрядником виступить ЗАТ «Атомбудекспорт», замовником - ДУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (ГУ «ДБАЕ»). Між генеральним підрядником і замовником повинен бути підписаний контракт на проектування, будівництво АЕС і постачання обладнання (EPC-контракт).

Білоруська АЕС складатиметься з двох енергоблоків сумарною потужністю до 2400 (2х1200) МВт і буде побудована на Островецькому майданчику в Гродненській області. Для будівництва першої білоруської АЕС був вибраний проект «АЕС-2006» ВАТ «СПб «Атоменергопроект», що відрізняється підвищеними характеристиками безпеки й техніко-економічними показниками. Крім того, проект повністю відповідає міжнародним нормам і рекомендаціям МАГАТЕ.

Перший енергоблок майбутньої АЕС планується пустити в 2017 році, другий - у 2018 році.

Крім того, угода передбачає, що російська сторона надасть Білорусі державний кредит, умови якого будуть обумовлені окремою міжурядовою угодою.

Як повідомив на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, обсяг кредиту становитиме приблизно 6 млрд. дол.

«Ця угода може бути укладена протягом місяця. Питання йде про фінансування інфраструктури. Зазвичай країна-замовник фінансує будівництво інфраструктури, прилеглої до станції самостійно. Ми з білоруськими партнерами обговорюємо можливість участі російської сторони в кредитуванні й цієї частини, але це - ще раз хочу підкреслити - предмет переговорів», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомлялося, після аварій на двох японських АЕС, які сталися після землетрусу 11 березня, Німеччина оголосила мораторій на три місяці на продовження термінів експлуатації атомних електростанцій, влада Швейцарії ухвалила рішення заморозити всі свої програми із заміни атомних реакторів.

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявив про припинення ядерної програми в країні.