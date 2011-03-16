На "Фукусімі Дайічі" знову виникла пожежа

На четвертому енергоблоці японської АЕС "Фукусіма Дайічі", де після сильного землетрусу і цунамі виникла аварійна ситуація, знову виникла пожежа, співробітники станції були евакуйовані у зв'язку з підвищенням радіації.

Як повідомляє Радіо Свобода", нині співробітники повернулися на робочі місця - після евакуації, здійсненої після короткочасного стрибка рівня радіації.

Повідомляють про можливе пошкодження третього енергоблока.

Влада Японії заявила, що може звернутися до американських військових з проханням допомогти охолоджувати реактори на АЕС. У потерпілих від землетрусу районах тривають рятувальні роботи. Офіційне число загиблих перевищило 3 тисячі, крім того, тисячі людей вважають зниклими безвісти.

Без даху на д головою залишилися близько півмільйона осіб, повідомляють про нестачу продовольства і палива.

Водночас сьогодні у декількох десятках кілометрах від Токіо відбувся черговий сильний землетрус магнітудою 6, загрози виникнення цунамі немає, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на агентство Кіодо.

Повідомлення про потерпілих і руйнувань не надходили.

Один з найсильніших землетрусів за останні роки стався 11 березня біля берегів японської префектури Міягі за 373 кілометри на північний схід від Токіо. Магнітуда склала 9 балів. За останніми офіційними даними, у результаті стихійного лиха загинули і пропали безвісти понад 10 тисяч осіб. Сталися аварії на АЕС. Як раніше повідомило головне метеорологічне агентство Японії, залишкові підземні поштовхи магнітудою вище 7 балів продовжаться протягом місяця.