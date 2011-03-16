Україна збільшила виробництво електроенергії на 2,7%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) у січні-лютому збільшилося на 2,7%, або на 940,5 млрд. кВт/год, порівняно з січнем-лютим 2010 року - до 35,739 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за два місяці теплові електростанції (ТЕС) скоротили виробництво електроенергії на 0,8%, або 130,1 млн. кВт/год, - до 15,953 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) збільшили на 6,4%, або 952,1 млн. кВт/год, - до 15,792 млрд. кВт/год, блок-станції та комунальні ТЕЦ збільшили на 9,1%, або 144,7 млн. кВт/год, - до 1,742 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-лютому скоротили виробництво електроенергії на 1,1% - до 2,251 млрд. кВт/год.

У лютому виробництво електроенергії в ОЕС України виросло порівняно з лютим 2010 року на 6,3%, або на 1,024 млрд. кВт/год, - до 17,378 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або на 6,9 млрд. кВт/год, - до 194,839 млрд. кВт/год, порівняно з 2010 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, у 2010 році збільшилося на 8,7%, або 15,010 млрд. кВт/год, порівняно з 2009 роком - до 187,910 млрд. кВт/год.