Туреччина не відмовиться від будівництва на своїй території АЕС – прем'єр-міністр

Москва. Туреччина не відмовиться від будівництва на своїй території атомних електростанцій через аварію в Японії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп ЕРДОГАН сьогодні в Москві на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ .

«Ми не можемо відмовлятися від реалізації спільних проектів через землетруси», – сказав Р.ЕРДОГАН.

Він висловив упевненість, що АЕС, побудована фахівцями «Росатома» в Туреччині, стане зразком для всього світу.

Турецький прем`єр зазначив, що Туреччина також знаходиться в сейсмічно нестійкій зоні, тому буде вжито додаткових заходів безпеки, які дозволять АЕС витримувати землетруси магнітудою 8 і 9 балів.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що майбутня АЕС принципово відрізнятиметься від японських атомних електростанцій. «Ми домовилися з нашими турецькими друзями про те, що на моделі АЕС у Аккую використовуватиметься принципово нова схема управління, яка включає триєдність можливостей: і споруди самої станції, і володіння, і її управління. Це, звичайно, додатковим чином збільшує і нашу відповідальність, і не в меншій мірі в цьому зацікавлені наші турецькі партнери», – сказав він.