Виробництво бензину в Україні збільшилося на 12,5%, дизпального – скоротилося на 21,6%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-лютому 2011 року збільшили виробництво автомобільного бензину на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,458 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного пального в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилося на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,429 млн. тонн.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво топкового мазуту в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилося на 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,418 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтопереробні заводи скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8% порівняно з 2009 роком – до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні у 2010 році скоротилося на 5,1% – до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту – на 6%, до 2,414 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ (Одеський («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.