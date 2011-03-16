Україна збільшила споживання електроенергії на 3,6%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в січні-лютому ц.р. зросло на 3,6%, або 1,205 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 35,056 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 5,6%, або 1,461 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2010 року – до 27,793 млрд. кВт/год.

У лютому 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 5,8% порівняно з лютим 2010 року – до 13,495 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства в січні-лютому ц.р. збільшили споживання електроенергії на 4,3%, або 502 млн. кВт/год., порівняно січнем-лютим 2010 року – до 12,246 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 0,2%, або 12,8 млн. кВт/год., – до 6,341 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства у звітний період збільшили споживання електроенергії на 16,7% – до 1,867 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 2%, до 3,687 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за цей період зросли на 7,5%, або 552,3 млн. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2010 року – до 7,899 млрд. кВт/год.

В цілому частка промисловості в загальному обсягу споживання електроенергії в Україні в січні-лютому ц.р. знизилася з 44,6% до 44.1%, населення – зросла з 27,9% до 28,4%

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто) зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год. – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.