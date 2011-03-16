Видобуток газу в Україні скоротився на 2%, нафти – на 8,2%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-лютому 2011 року скоротили видобуток природного газу на 2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 3,1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,391 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилася на 11,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 145 тис. тонн, а газу нафтового попутного – збільшився на 5,5%, до 113 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5% порівнянні з 2009 роком – до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5% порівняно з 2009 роком – до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротився на 8,8%, до 928 тис. тонн, а газу нафтового попутного – на 12%, до 655 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».