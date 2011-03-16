ДТЕК придбала на місячному аукціоні 860 МВт потужності для експорту електроенергії

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер-Трейд» придбали на місячному аукціоні НЕК «Укренерго» доступ до 860 МВт потужності міждержавного перетину для експорту електроенергії в квітні за 10,5 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому аукціоні «Укренерго» було реалізовано всього 9 лотів перетину по 4 міждержавних напрямках.

Всі лоти були викуплені за стартовими цінами, оскільки на кожний із них претендувало по одній компанії, й усі вони входили до групи ДТЕК.

Зокрема, компанія «Східенерго» придбала перетин потужністю 245 МВт «Бурштинська ТЕС – Енергосистеми Словаччини, Угорщини та Румунії» за 7 тис. грн.

Також «Східенерго» придбало за 0,5 тис. грн. доступ до українсько-білоруського перетину потужністю 150 МВТ.

«Східенерго» викупило також 215 МВт перетину Добротворська ТЕС – Замость (Польща) за 1 тис. грн.

У свою чергу, ТОВ «Пауер-Трейд» викупило за стартовою ціною доступ до українсько-молдавського перетину потужністю до 250 МВт за 2 тис. грн.

Нагадаємо, «Укренерго» визнавало такими, що не відбулися січневий, лютневий і березневий місячні аукціони через відсутність заявок.