Україна у січні-лютому збільшила транзит газу на 6,2%

Транзит природного газу територією України у січні-лютому ц.р. збільшився на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні-лютому зберігся на рівні аналогічного періоду 2010 року.

Загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України у січні-лютому скоротилося на 5,4%, а транспортування газу – збільшилося на 2,8%

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».