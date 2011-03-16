Україна готова брати участь у видобутку газу на шельфі Середземного моря в Ізраїлі – Азаров
19:52, 16 березня 2011Енергетика
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Єрусалим. Україна готова брати участь у видобутку газу на шельфі Середземного моря в Ізраїлі.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем`єр-міністра України Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Ізраїлю Біньяміном НЕТАНЬЯХУ.
«Україна висловила бажання і готовність взяти участь у видобутку газу на шельфі Середземного моря», – сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.
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