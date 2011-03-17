Рівень радіації на АЕС «Фукусіма-1» не знижується
09:43, 17 березня 2011Енергетика
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Рівень радіації поблизу японської АЕС «Фукусіма-1» не знизився, незважаючи на спроби японських військових цієї ночі залити реактори водою з вертольотів.
Як передає «Газета.Ru», два вертольоти чотири рази виливали тонни води на третій реактор АЕС.
Зараз рівень радіації в районі станції становить 3 тисячі мікрозівертів на годину.
Увечері представники європейських країн передрікали можливі «катастрофічні події у найближчі години» на АЕС. У зону лиха має прибути глава МАГАТЕ.
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