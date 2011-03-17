«Укргазвидобування» почало виробництво біопалива на Шебелинському ГПЗ

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", з березня 2011 року почала виробництво біопалива на Шебелинському газопереробному заводі (ГПЗ, Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що програму з виробництва біопалива на Шебелинському ГПЗ розпочали минулого року.

"Біопаливо Е-95-40 (зимове) вироблятимуть щорічно в період з жовтня по квітень. Відповідно біопаливо Е-95-40 (літнє) випускатимуть з квітня по жовтень", - зазначено у повідомленні.

На сьогодні виробничі потужності Шебелинського ГПЗ дозволяють здійснювати виробництво біопалива в об'ємі 4 тис. тонн щомісячно.

Компанія зазначає, що в умовах стрімкого зростання цін на бензин і дизпаливо склалися сприятливі умови для розвитку виробництва альтернативного палива.

Біопаливо є альтернативою традиційним бензинам і більш екологічне, оскільки продуктом його згорання є вуглекислий газ, а не важкі метали, як у випадку з бензинами.

Довідка УНІАН. Провідним підприємством з переробки нафтопродуктів в структурі ДК "Укргазвидобування" є Шебелинський газопереробний завод з глибиною переробки вуглеводневої сировини 90%.

Шебелинський ГПЗ робить автомобільні бензини марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельне паливо, зріджений газ, уайт-спірит, мазут, бітум та інші нафтопродукти.