Збільшення переробки на українських НПЗ може знизити ціни на паливо – Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО вважає, що збільшення об'ємів переробки на вітчизняних нафтопереробних заводах (НПЗ) дає підстави сподіватися на зниження цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету Міністрів України.

Відповідаючи на питання журналістів, як завантажити роботою вітчизняні НПЗ, міністр зазначив: "Механізм є, і частково НПЗ працюють. Уряд працює над тим, щоб збільшити частку (на ринку - УНІАН) вітчизняного палива. І ми маємо збільшення переробки нафти на вітчизняних НПЗ. Це дає нам основу сподіватися на зменшення ціни".

Ю.БОЙКО сказав, що державні НПЗ готуються відвантажувати сільгоспвиробникам дизельне паливо за пільговими цінами.

Також Ю.БОЙКО повідомив, що найближчої середи відбудеться засідання експертно-аналітичної групи.

"Враховуючи світові тенденції, у нас є певний оптимізм щодо цін на внутрішньому ринку", - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА, Україна планує цього року збільшити переробку нафти на 26% порівняно з 2010 роком - до 14 млн. тонн за рахунок модернізації НПЗ.

Крім того, за словами міністра, для проведення посівної кампанії Міненерговугілля вже погодило з Мінагропродом постачання палива виробникам сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, у 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.