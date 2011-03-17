Азаров доручив Міненерго збільшити постачання сировини на НПЗ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості збільшити об'єми постачань сировини на нафтопереробні заводи для того, щоб досягти підвищення виробництва палива в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

"Міністерству енергетики і вугілля доручено забезпечити збільшення постачань сировини на вітчизняні нафтопереробні заводи, щоб бензин і дизпаливо власного виробництва, які випускають у прийнятному ціновому коридорі, погодженому урядом і учасниками ринку, витісняли імпортне паливо, з яким в Україну імпортується інфляція", - сказав М.АЗАРОВ.