Азаров вимагає максимальних санкцій для продавців бензину у разі підтвердження змови

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає застосування максимальних санкцій у разі, якщо буде підтверджений факт картельної змови продавців нафтопродуктів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Голова уряду нагадав, що Антимонопольний комітет України розглядає дії трьох мереж заправних станцій, у роботі яких є ознаки картельної змови.

"Я вимагаю, щоб санкції для тих, хто пробує нажитися на громадянах, були максимальними і невідворотними", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України проводить розслідування щодо зростання цін на нафтопродукти, яке мало місце у кінці 2010 - початку 2011 року.

За словами першого заступника голови АМК Юрія КРАВЧЕНКА, розслідування ще не завершене, проте рішення з цього питання планують прийняти вже найближчим часом.