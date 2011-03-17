ВР буде шукати ознаки державної зради у діях Тимошенко

Верховна Рада України прийняла постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 з 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цією постановою утворена ТСК.

Тимчасова слідча комісія повинна розслідувати обставини виникнення заборгованості промислово-фінансової корпорації "Єдині Енергетичні Системи України" перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 198 млн. доларів і перед ВАТ "Газпром" в сумі 84 млн. доларів і надання державних гарантій про їх погашення; розслідувати обставини проведення переговорів, узгодження умов і підписання Контракту купівлі-продажу природного газу і Контракту про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" від 19 січня 2009 року на предмет наявності ознак державної зради в діях колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрана народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів), заступником - народний депутат Юрій ЛИТВИН (фракція Народної партії).

Визначений термін діяльності Тимчасової слідчої комісії - один рік з дня прийняття цієї постанови.

ВР повинна заслуховувати звіт Тимчасової слідчої комісії на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Представники фракції БЮТ заявили, що вони не подавали своїх кандидатур до складу комісії, хоча в проекті постанови є прізвища Євгенія ШАГО і Сергія ПАШИНСЬКОГО. У відповідь на це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував фракції визначитися щодо кандидатур до складу цієї ТСК.