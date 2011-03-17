Нафтові компанії сплачували штрафи у повному обсязі – заступник голови АМКУ

Нафтові компанії сплачували штрафи у справах Антимонопольного комітету України у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови АМКУ Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА, коментуючи заяву Михайла БРОДСЬКОГО про те, що нафтові компанії не платили штрафи до державного бюджету.

"Нафтові компанії оплачували фінансові санкції. В усіх справах, які розглядалися територіальним відділенням, фінансові санкції були сплачені в повному обсязі. Ті фінансові санкції, які знаходяться на сьогодні в судовому розгляді, оплачують за рішенням суду виконавчі служби", - сказала вона.

"Ситуація складається не таким чином, як розповів пан М.БРОДСЬКИЙ", - підкреслила О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

За її словами, останню фінансову санкцію, яка надійшла у справі щодо нафтопродуктів, сплатили не нафтові компанії, а аеропорт "Бориспіль".

"Фінансова санкція у розмірі 10 млн. (грн. - УНІАН) надійшла від аеропорту "Бориспіль", який здійснював неправомірні дії на ринку гасу", - повідомила заступник голови АМКУ.

Довідка УНІАН. В ефірі телепрограми "Шустер Лайф" 11 березня Михайло БРОДСЬКИЙ заявив, що за багато років до бюджету не було сплачено ні копійки штрафів, які АМКУ накладав на нафтотрейдерів за порушення антимонопольного законодавства. За його словами, до виплат справа не доходила, оскільки компанії в судовому порядку небезуспішно оскаржили рішення комітету.