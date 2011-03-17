Соболєв: рішення НКРЕ про підвищення тарифів лише збільшить кількість неплатників

Рішення НКРЕ про підвищення цін на електроенергію тільки збільшить кількість неплатників серед населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова опозиційного уряду, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, про це свідчать попередні подібні рішення НКРЕ. «Рішення НКРЕ по підняттю тарифів призвело до того, що кількість неплатежів почала зростати, як сніжний ком», - сказав він. За словами С.СОБОЛЄВА, загальна сума неплатежів сьогодні досягає 14 млрд. грн. «На мій погляд, це ситуація в нікуди. Бо те, що хтось розказує, що є спрощена система нарахування субсидій – це повний блеф», - сказав народний депутат.