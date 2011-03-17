Гендиректором «ЛУКОЙЛ-Україна» призначений Гаврилець замість Ісаєва

Генеральним директором ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» призначений Андрій ГАВРИЛЕЦЬ замість Фейруза ІСАЄВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник компанії.

За словами співбесідника агентства, А.ГАВРИЛЕЦЬ сьогодні був представлений колективу компанії як новий керівник.

До цього призначення А.ГАВРИЛЕЦЬ обіймав посаду генерального директора ІП «ЛУКОЙЛ-Білорусь».

Ф.ІСАЄВ, який очолював до цього впродовж останніх 6 років «ЛУКОЙЛ-Україна», призначений керівником молдавського офісу компанії, яким вже керував на початку 2000-х рр.

Як уточнили УНІАН у прес-службі компанії, офіційна інформація про зміну керівництва буде поширена найближчим часом.

Нагадаємо, в грудні 2009 року генеральний директор «ЛУКОЙЛ-Україна» Микола ЧОРНИЙ вирішив піти з посади у зв`язку з початком політичної діяльності в Молдові. НК «ЛУКОЙЛ» призначила замість нього з 1 лютого 2010 року Ф.ІСАЄВА, який в 2005 році вже працював гендиректором компанії, після чого обіймав посаду виконавчого директора.

Довідка УНІАН. ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» є оптово-роздрібним оператором і на сьогоднішній день управляє мережею з 276 АЗС (4,4% від загальної кількості АЗС у країні).