Україна скоротила експорт електроенергії на 38%

Україна в січні-лютому ц.р. скоротила експорт електроенергії на 37,7%, або 371,2 млн. кВт/год., порівняно з січнем 2010 року – до 614,7 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У звітний період експорт української електроенергії до країн Східної Європи скоротився на 32,8%, або на 169,6 млн. кВт/год. – до 517,7 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямі є ТОВ «Східго», що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за цей період експорт української електроенергії до Угорщини скоротився на 59,8% – до 91 млн. кВт/год., до Словаччини – зріс на 12%, до 257,1 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Румунії й Польщі з України в січні-лютому ц.р. не здійснювалися.

Сальдовані перетікання до Молдови, які з українського боку обслуговує дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-лютого ц.р. зросли на 50% – до 2,1 млн. кВт/год.

З 4 лютого до Білорусі експортовано 264,5 млн. кВт/год.

Також повідомляється, що в лютому ц.р. експорт електроенергії з України скоротився на 14%, або на 60,3 млн. кВт/год. – до 371,5 кВт/год., порівняно з лютим 2010 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрям.