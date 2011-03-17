Цього року на реалізацію проектів з енергоефективності виділять 600 млн. грн.

Цього року на реалізацію проектів з енергоефективності в Україні буде виділено 600 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, зокрема, на санацію будівель центральних органів виконавчої влади з бюджету планується витратити 60 млн. грн. На впровадження технологій з використанням теплових насосів, електричного теплоакумуляторного обігріву і гарячого водопостачання підприємств комунальної форми власності і бюджетних установ – 130 млн. грн.

Разом з тим, на впровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці в 2011 році передбачено 30 млн. грн. Ці технології плануємо відбирати на конкурсній основі, сказав М.ПАШКЕВИЧ.

Він також повідомив, що на будівництво і реконструкцію електромереж, пристанційних вузлів і підстанцій для приєднання об`єктів альтернативної енергетики в АР Крим і Одеській області в 2011 році передбачено 307 млн. грн.

Проведення модернізації об`єктів комунального господарства, зокрема переведення котельних, що обслуговують об`єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії, планується профінансувати в обсягу 60,1 млн. грн.

М.ПАШКЕВИЧ нагадав, що в 2010 році на реалізацію програм з енергоефективності зі спецфонду Держбюджету було виділено 500 млн. грн., із яких витрачено 37%.

Голова Держагентства також повідомив, що уряд проводить постійну роботу з вдосконалення вітчизняного законодавства. Вже ухвалено низку нормативно-правових актів, спрямованих на стимулювання розвитку енергоефективності та відновлюваних джерел енергії: митні пільги, «зелений тариф» тощо.