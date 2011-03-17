НКРЕ зменшила щорічний обсяг поставок електроенергії «Укрінтеренерго»

Національна комісія регулювання електроенергетики зменшила річний обсяг поставок електроенергії за нерегульованим тарифом державному підприємству «Укрінтеренерго» з 7 млрд. кВт/год. до 4 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора у четвер.

З ініціативою коригування обсягів щорічних поставок до НКРЕ звернулася сама компанія.

Довідка УНІАН. «Укрінтеренерго» є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставки електроенергії до всіх країн, що межують з Україною. В даний час «Укрінтеренерго» здійснює незначні експортні поставки електроенергії тільки до Білорусі.