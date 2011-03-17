НКРЕ зменшила щорічний обсяг поставок електроенергії «Укрінтеренерго»
17:50, 17 березня 2011Енергетика
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Національна комісія регулювання електроенергетики зменшила річний обсяг поставок електроенергії за нерегульованим тарифом державному підприємству «Укрінтеренерго» з 7 млрд. кВт/год. до 4 млрд. кВт/год.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора у четвер.
З ініціативою коригування обсягів щорічних поставок до НКРЕ звернулася сама компанія.
Довідка УНІАН. «Укрінтеренерго» є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставки електроенергії до всіх країн, що межують з Україною. В даний час «Укрінтеренерго» здійснює незначні експортні поставки електроенергії тільки до Білорусі.
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