«Енергоатом» оцінює добудову енергоблоків Хмельницької АЕС у 33 млрд. грн.

НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) у 33 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу «Енергоатому» - «Атомпроектінженірінг» Володимир БРОННИКОВ.

За його словами, така попередня оцінка дана в проекті техніко-економічного обгрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на замовлення атомного оператора.

В.БРОННИКОВ відзначив, що згідно із розробленим документом, блоки планується ввести в експлуатацію в 2016-2017 рр.

Він повідомив, що комплексну державну експертизу ТЕО планується завершити до кінця цього року.

Генеральний директор також сказав, що з квітня «Енергоатом» проведе серію громадських слухань на місцевому рівні з жителями населених пунктів, прилеглих до місця добудови енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою, зокрема, передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України. Фінансування проекту здійснюватиметься на умовах співфінансування.

ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (КІЕП) розробляє першу редакцію техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС. Згідно з календарним планом, розробка документа мала бути завершена в IV кварталі 2010 р. за умови наявності фінансування. Остаточний варіант ТЕО буде готовий до кінця липня 2011 р., після чого почнуться процедури його експертизи і затвердження на рівні Кабінету міністрів України.