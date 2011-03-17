НФПУ оскаржить у суді рішення НКРЕ про підвищення тарифів на електроенергію

Національний форум профспілок України (НФПУ) вважає рішення Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) про підвищення з 1 квітня тарифів на електроенергію на 15% незаконним і оскаржить його в суді.

Про це йдеться в заяві НФПУ, переданій УНІАН.

Нагадаємо, що НФПУ вже оскаржив у суді рішення регулятора про підвищення цін на природний газ для населення з серпня 2010 року на 50%, утім програв суд у першій інстанції.

«Ми розуміємо, що в українських судах, підконтрольних владі, важко добитися рішень, які суперечать позиції влади. Але це один з легітимних способів відстоювати соціальну справедливість», - наголошується в заяві.

На думку голови НФПУ Ярослава ЯКИБЧУКА, сьогоднішнє рішення НКРЕ незаконне, оскільки не узгоджувалося з профспілками, як того вимагає Генеральна угода між урядом, роботодавцями і профспілками.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ в четвер, 17 березня, прийняло рішення підвищити тарифи на електроенергію для населення на 15% з квітня.