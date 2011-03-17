Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ збільшилася на 16%

Середня ціна реалізації скрапленого газу 17 березня на аукціоні № 27УТН на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 15,9%, або на 1045,92 грн., В порівнянні з попереднім аукціоном, до 7606,6 грн. за тонну з ПДВ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на аукціоні були реалізовані 2,752 тис. тонн скрапленого газу на загальну суму 20 млн. 933,360 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 3 березня на аукціоні № 26УТН на УМВБ збільшилася на 3,1%, або на 195,66 грн., в порівнянні з попереднім аукціоном, до 6560,68 грн. за тонну з ПДВ.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу та побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.