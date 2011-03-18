РФ не поспішає з «Південним потоком», бо хоче отримати українську ГТС - російський експерт

Москва. Росія не форсує будівництво «Південного потоку», оскільки розраховує одержати контроль над газотранспортною системою (ГТС) України.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив начальник аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Олександр ПАСЕЧНИК.

«Росія не форсує процес при всьому бажанні будувати «Південний потік» тому, що це може негативно вплинути на україно-російський діалог з об`єднання «Нафтогазу» і «Газпрому», - сказав О.ПАСЕЧНИК.

На його думку, саме тому Росія розглядає альтернативні сценарії, зокрема, відмову від морської частини «Південного потоку» на користь транспортування газу кораблями.

Експерт вважає, що у разі досягнення «фінальної мети передачі «Газпрому» національної ГТС України», швидше за все, буде ухвалено рішення про відмову будувати «Південний потік».

«Кратного зростання споживання газу в Європі не передбачається. Який сенс будувати трубу, яка буде порожньою?» - зазначив О.ПАСЕЧНИК.

Він сказав, що співпраця з Україною для РФ набагато вигідніша фінасово, оскільки будівництво «Південного потоку» зажадає до 16 млрд. євро проти 3-4 млрд. дол. для модернізації української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня глава Міністерства енергетики РФ Сергій ШМАТКО на засіданні президії уряду РФ повідомив, що Міненерго Росії опрацьовує кілька морських альтернативних варіантів транспортування газу в рамках проекту «Південний потік».

Зокрема, за його словами, опрацьовуються традиційна частина з прокладанням підводної частини дном Чорного моря; організація човникових поставок охолодженого компримированого газу за так званою технологією «СПГ-лайт» у межах Чорного моря; організація човникових поставок просто компримированого газу; організація човникових поставок СПГ (зрідженого природного газу) в межах басейну тільки Чорного моря і з виходом на середземноморські напрями. А також поставки СПГ з півострова Ямал, відзначив він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км., максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Попередній початок поставок – 2015 рік.