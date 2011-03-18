Наслідки катастрофи на “Фукусімі” у 20 разів менші, ніж на ЧАЕС - Балога

Наслідки катастрофи на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" за своїми масштабами у 20 разів менші, ніж наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це міністр з надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА заявив у ефірі ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

"Чорнобиль - це вибух реактора. У Японії цього немає. У нас була порушена і конструкція, і оболонка, тому що стався вибух. У Японії не порушена конструкція, не порушена оболонка. Це зовсім інший рівень", - сказав В. БАЛОГА.

"Якщо говорити про те, скільки шкідливих речовин було викинуто в Чорнобилі, то це приблизно 300 млн. кюрі (одиниця виміру радіоактивності - УНІАН). Японія - це рівень 5% Чорнобиля на сьогодні. Це приблизно 15-20 млн. кюрі. Сьогодні небезпека (радіаційна - УНІАН) існує в радіусі 30 кілометрів", - зазначив міністр.

Говорячи про потенційну радіоактивну небезпеку в Україні, В. БАЛОГА сказав, що вітчизняні АЕС мають середньосвітовий рівень безпеки.

"Усі українські станції мають середньосвітовий рівень безпеки. І немає чого переживати. Можете бути в цьому упевнені" - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Незабаром у тому ж районі сталося ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою більше 6,0 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження був введений режим надзвичайної ситуації на двох АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2", які знаходяться в найбільш постраждалій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі.

Міжнародне агентство з атомної енергії вважає аварію на японській АЕС "Фукусіма-1" найсерйознішою з часів Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Група представників МАГАТЕ вестиме спостереження за рівнем радіації в районі аварійної японської АЕС.