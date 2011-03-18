Кількість постів, які вимірюють радіацію на Далекому Сході, збільшили до 550

Кількість наземних постів, які контролють радіаційну ситуацію на території Далекосхідного федерального округу після аварії на АЕС у Японії, збільшилася майже на 40% і складає зараз 550, повідомив у п'ятницю РІА Новини керівник прес-служби Далекосхідного регіонального центру МНС РФ Сергій Вікторов.

Раніше виміри радіаційного фону на Далекому Сході вели близько 400 постів, а також кораблі прикордонної службы ФСБ і авіація МНС.

"Кількість таких постів збільшена на 152, усього їх функціонує нині 550", - сказав співрозмовник агентства. "За допомогою приладів фахівці МНС, підрозділів Росгідромету і Росспоживнагляду проводять виміри радіаційного фону в повітряній атмосфері на різних відстанях від землі, забруднень не виявлено", - додав Вікторов.

Землетрус магнітудою 9 стався біля північно-східних берегів Японії 11 березня. Підземні поштовхи викликали цунамі заввишки більше десяти метрів, яке привело до масштабних руйнувань. За останніми офіційними даними, у результаті стихійного лиха загинули або пропали без вісти більше 15 тисяч осіб.

На японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" після землетрусу був введений режим НС через вихід з ладу систем охолодження. На "Фукусімі-1" сталися вибухи на першому, другому і третьому реакторах, пожежа на четвертому енергоблоці. Як раніше повідомили японські атомники, у третьому енергоблоці нагрівається сховище відходів ядерного палива, через що відбувається витік радіоактивних речовин в атмосферу. Захисна оболонка третього реактора раніше отримала ушкодження в результаті землетрусу. Росія у зв'язку із складною ситуацією на японських АЕС посилила моніторинг радіаційної ситуації на Далекому Сході. Виміри показують, що рівень радіації в регіоні у нормі.