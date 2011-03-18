Рішення АМКУ щодо дій компаній на ринку нафтопродуктів очікують 22 березня - Азаров

Рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо існування картельної змови компаній, які працюють на українському ринку нафтопродуктів, очікують у вівторок, 22 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу.

"Я думаю, що у вівторок наступного тижня таку ухвалу Антимонопольний комітет винесе", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня цього року АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку щодо дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на паливо.

Планували, що рішення у справі за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 року - початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України Антимонопольний комітет оголосить 15 березня. Проте, комітет відклав винесення ухвали у цій справі.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда в Україні" заявив, що Антимонопольний комітет України може оштрафувати нафтотрейдерів на суму до 1 млрд. грн. за різке зростання цін на бензини А-95 і А-92 у кінці 2010 року - початку 2011 року.

17 березня на засіданні Кабінету міністрів М.АЗАРОВ заявив, що вимагає застосування максимальних санкцій у разі, якщо буде підтверджений факт картельної змови продавців нафтопродуктів в Україні.

Голова уряду нагадав, що АМКУ розглядає дії трьох мереж заправних станцій, у роботі яких є ознаки картельної змови.