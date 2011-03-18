Азаров вважає неможливим введення імпортних мит на нафтопродукти

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за неможливе на цьому етапі введення мит на імпорт нафтопродуктів в Україну, оскільки це призведе до підвищення ціни на бензин на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками британського бізнесу.

"Зараз не відповідний момент для введення цих мит. Введення мит автоматично підніме ціну на бензин, принаймні на 1,5 грн.", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив надію, що з часом ціна на нафту у світі знизиться до 80-90 доларів за барель. М.АЗАРОВ підкреслив, що такий прогноз обговорювали на його зустрічі з представниками ОПЕК наприкінці минулого року.

"Наберімося терпіння, пройдемо цей складний період. Я не вірю, що ціна на нафту на такому високому рівні зберігатиметься тривалий час. Урешті-решт настане стабілізація, і ціни на нафту увійдуть до оптимального коридору", - сказав прем’єр.

При цьому він зазначив, що уряд робить заходи для збільшення виробництва і підвищення якості нафтопродуктів на вітчизняних НПЗ.

"Ми проводимо комплекс заходів, які дозволять підняти переробку нафти на наших підприємствах. Ми ведемо відповідні переговори з Білоруссю, Азербайджаном і так далі. Я думаю, що ми впродовж 2011 року це питання вирішимо", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у кінці січня Україна почала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів, незалежно від країни походження. Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує введення мит, незалежно від країни походження, на бензини - 130 євро за тонну, на дизпаливо - 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що отримують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на дешевшій сировині і формують значну частину імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу, імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти у світі і підвищенням акцизів, яке ініціював уряд і підтримала Верховна Рада. На їх думку, введення мит призведе до подальшого росту ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить загальне подорожчання палива в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ з їх власників на споживачів.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем'єр-міністрові України виклали посольства Литви, Румунії і Польщі.