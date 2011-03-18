Азаров: умови закупівлі газу у Росії згубні для економіки України

Чинні умови закупівлі газу у Росії згубні для економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу.

"Умови монопольної залежності від одного постачальника, який нам диктує непідйомні ціни, - по суті справи, для нашої економіки це згубна перспектива. Або ми домовляємося з нашими партнерами про нормальну угоду про постачання газу, або ми робимо усе, щоб диверсифікувати постачання газу в Україну. У нас іншого виходу немає", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що керівництво України вітає бажання іноземних компаній працювати в Україні у напрямку розвідки і видобутку сланцевого газу і газу шельфу Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними у січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується по формулі, яка враховує зміну цін на мазут і газойль.

У законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, який імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, який імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

Водночас за прогнозами Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, середньорічна ціна на природний газ, що поставляє ВАТ "Газпром", для України в поточному році може перевищити 300 дол. за тис. куб. м.

Голова українського уряду Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, у першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який закуповує Україна у Росії.