За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 2,4% - експерти

З 11 по 18 березня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,2–4,4% (в середньому на 2,4%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м.Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 11 по 18 березня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 4,4% - з 8,63 грн./літр до 9,01 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 2,3% - з 9,10 грн./літр до 9,31 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 1,2% - з 9,49 грн./літр до 9,60 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 1,7% - з 8,92 грн./літр до 9,07 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями й моніторингом ринку нафтопродуктів.