Японія підвищила рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1"

16:21, 18 березня 2011
Енергетика
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Національне атомне агентство Японії в п`ятницю, 18 березня, підвищило рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1" з четвертого до п`ятого за 7-бальною шкалою Міжнародного агентства атомної енергії INES, повідомляє агентство dpa.

Рівень 5 означає аварію з масштабними наслідками, тоді як рівень 4 - аварію з локальними наслідками. Прийняте японським агентством рішення означає, що аварія на "Фукусіма-1"поставлена в один ряд з аварією на американському ядерному реакторі Three Miles Island в штаті Пенсільванія в 1979 році, коли в результаті часткового розплавлення паливних стрижнів відбувся "невеликий" викид радіації, що не призвів, згідно з даними американської влади, до жертв.

Найбільша досі ядерна катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Вона поки єдина, якій присвоїли максимальний рівень небезпеки.

«Німецька хвиля»

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