На сайті Мінприроди з’явився новий інформаційний блок – "Радіаційний фон"
16:37, 18 березня 2011Енергетика
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На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України на головній сторінці під рубрикою «Події дня» з’явився новий інформаційний блок – «Радіаційний фон».
Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.
Зазначають, що показники оперативно надаються МНС України.
У блоці можна постійно знайти дані щодо середнього радіаційного фону у Києві, Київській області та Чорнобилі.
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