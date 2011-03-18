На сайті Мінприроди з’явився новий інформаційний блок – "Радіаційний фон"

16:37, 18 березня 2011
Енергетика
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На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України на головній сторінці під рубрикою «Події дня» з’явився новий інформаційний блок – «Радіаційний фон».

Про це УНІАН повідомила  прес-служба відомства.

Зазначають, що показники оперативно надаються МНС України.

У блоці можна постійно знайти дані щодо середнього радіаційного фону у Києві, Київській області та Чорнобилі.

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