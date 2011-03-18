В Україні рівень відшкодування тарифів на ЖКП становить 80%
17:05, 18 березня 2011Енергетика
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Рівень відшкодування тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні станом на 1 лютого ц.р. становить у середньому 80% їх собівартості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Сергій ЛАСІКОВ.
За його даними, в 2010 році середній рівень відшкодування тарифів на житлово-комунальні послуги становив 75%. Цього року рівень відшкодування тарифів виріс у зв`язку з підвищенням Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на лютий 2011 року на 5%.
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