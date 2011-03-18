«Укргазвидобування» починає реалізацію нафтопродуктів через відкриті біржові торги
Вперше за всю історію компанії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» 24 березня 2011 року почне реалізацію нафтопродуктів на відкритих біржових торгах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
У повідомленні наголошується, що компанія планує реалізовувати близько 8,5 тис. тонн нафтопродуктів: з них 7 тис. тонн світлих нафтопродуктів (бензин і дизпальне) і 1 тис. тонн темних нафтопродуктів (мазут і бітум).
Надалі компанія планує перейти на 100% реалізацію нафтопродуктів на відкритих біржових торгах.
«Метою проведення таких торгів є прозорість діяльності ДК «Укргазвидобування» й отримання максимальної економічної вигоди при реалізації продукції компанії», – відзначається в повідомленні.
Про час і місце проведення торгів компанія поінформує додатково.
Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує більш як 70% загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марки А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, зрідженого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму й інших нафтопродуктів.